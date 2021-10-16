Влахович не намерен продлевать контракт с «Фиорентиной»

Дарио Ристич, агент нападающий «Фиорентины» Дашана Влаховича, сообщил, что его клиент не намерен продлевать контракт с «фиалками».

«Душан не будет продлевать контракт с «Фиорентиной». Этим летом мы сообщили, что футболиста готовы купить за 60 миллионов евро без учета бонусов, сами уже подписали с новым клубом предварительный контракт, но президент Коммиссо не хочет ничего слышать. Рокко сказал нам, что Влахович для него как сын, и он не будет продан ни за какие деньги его не продаст», - приводит слова Ристича FirenzeViola.it.

Добавим, что контракт сербского нападающего с «Фиорентиной» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел восемь матчей за «фиалок», в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Влаховичем интересуются «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Милан».