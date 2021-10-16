«Рубин» - «Локомотив»: Кварацхелия и Смолов в старте команд

Сегодня, 16 октября, на «Ак Барс Арене» в Казани состоится матч 11-го тура РПЛ, в котором сойдутся местный «Рубин» и московский «Локомотив». Старт игры намечен на 16:30 мск.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Игнатьев.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Петров, Бека Бека, Керк, Смолов.
Запасные: Савин, Матюнин, Живоглядов, Петухов, Сильянов, Иваньков, Жемалетдинов, Рыбчинский, Бабкин, Зинович, Анджорин.