Ковтун напомнил, что «Спартак» может подняться в тройку РПЛ, выиграв у «Динамо»

Экс-футболист столичных «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун рассказал о значимости грядущего дерби для его бывших команд.

«Со стратегической точки зрения это действительно ключевой матч. Все прекрасно понимают: три очка, завоеванные в дерби, ценны особенно и могут сослужить добрую службу по окончании сезона. И для красно-белых это прекрасная возможность даже подняться в тройку», - приводит слова Ковтуна RT.

Добавим, что после десяти туров бело-голубые набрали 19 очков и занимают второе место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ), а красно-белые идут седьмыми с 16 очками.