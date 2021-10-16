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«Арсенал» сумел вырвать победу в игре с «Зенитом» у себя дома
16 октября 15:55
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК "Арсенал" (Тула)

«Арсенал» сумел вырвать победу в игре с «Зенитом» у себя дома

«Оружейники» выиграли у лидера чемпионата со счетом 2:1

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Арсенал» в Туле состоялся матч между местной командой и петербуржским «Зенитом». Игра завершилась со счетом 2:1.

Первый гол во встрече был забит на 53-й минуте - это сделал Зурико Давиташвили с передачи Хлусевича. Ответный гол гостей последовал в самой концовке на 88-й минуте усилиями Артема Дзюбы. Спустя две минуты хозяева снова сумели выйти вперед - второй мяч забил Кангва с передачи Степанова.

Таким образом, по итогу матча 11-го тура «Арсенал» поднялся на 12 место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. «Зенит» остался на первом месте с 23 очками.

Следующий матч в РПЛ туляки проведут на выезде против «Ростова» 23 октября, а подопечные Сергея Семака примут «Ахмат» у себя дома днем позже

РПЛ

11-й тур

«Арсенал» (Тула) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 2:1

Голы: Давиташвили 53, Кангва 90, - Дзюба 88

«Арсенал Тула»: Коченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Хлусевич (Суханов, 76), Давиташвили (Бьорнстрем, 90), Ткачев (Гулиев, 76), Чаушич, Кангва, Марков (Луценко, 56).

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Сутормин (Мостовой, 72), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Ерохин (Караваев, 73), Дзюба, Малком.

Предупреждения:

Кузяев (21), Марков (40), Хлусевич (62), Луценко (74), Коченков (81), Кангва (90).

источник: «Советский спорт»
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