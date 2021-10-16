«Арсенал» сумел вырвать победу в игре с «Зенитом» у себя дома

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Арсенал» в Туле состоялся матч между местной командой и петербуржским «Зенитом». Игра завершилась со счетом 2:1.

Первый гол во встрече был забит на 53-й минуте - это сделал Зурико Давиташвили с передачи Хлусевича. Ответный гол гостей последовал в самой концовке на 88-й минуте усилиями Артема Дзюбы. Спустя две минуты хозяева снова сумели выйти вперед - второй мяч забил Кангва с передачи Степанова.

Таким образом, по итогу матча 11-го тура «Арсенал» поднялся на 12 место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. «Зенит» остался на первом месте с 23 очками.

Следующий матч в РПЛ туляки проведут на выезде против «Ростова» 23 октября, а подопечные Сергея Семака примут «Ахмат» у себя дома днем позже

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