Дзюба повторил рекорд Веретенникова по количеству голов в чемпионате России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 11-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Для нападающего это гол стал 143-м в высшем дивизионе чемпионата России. Таким образом, Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова. Он выступал за волгоградский «Ротор» и саратовский «Сокол».

Отметим, что этот мяч стал для Артема сотым в составе петербургского клуба.

Добавим, что после сегодняшнего матча «Зенит» остался на первом месте с 23 очками. 24 октября подопечные Сергея Семака примут на своем поле грозненский «Ахмат».