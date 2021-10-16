Хет-трик Фирмино и сотый гол Мане помогли «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд»

«Ливерпуль» в гостевом матче восьмого тура английской премьер-лиги победил «Уотфорд» со счетом 5:0.

В составе команды Юргена Клоппа забили Садио Мане, который стал автором ста голов в чемпионате Англии (8-я минута), Роберто Фирмино, оформивший хет-трик (37, 52, 90+1), а также Мохамед Салах (54).

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 18 очков и стал лидером АПЛ, «Уотфорд» с семью очками идет 15-м в турнирной таблице.

В следующем туре «Уотфорд» 23 октября проведет выездной матч против «Эвертона», а «Ливерпуль» на следующий день сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».

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