Аджоев - о победе «Арсенала» над «Зенитом»: Мы набрали важнейшие три очка. но главное это эмоции

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на победу своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

«Мы набрали важнейшие три очка, но самое главное это психология, те эмоции, которые так были нужны команде. Гол Кангвы? Он не первый сезон в команде, его потенциал и возможности нам хорошо известны, поэтому ничего удивительного в этом голе нет. Но выделять кого-то сейчас было бы неправильно. Выиграли именно потому, что были командой и бились до последних минут», — цитирует Аджоева «Чемпионат».

После 11-го тура РПЛ «Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав двенадцать очков. Следующий матч туляки проведут на выезде против «Ростова» 23 октября.