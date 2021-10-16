Мохамед Салах: Верю, что мы можем стать чемпионами и поборемся за Лигу чемпионов

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился впечатлениями от победы над «Уотфордом» (5:0) в матче восьмого тура АПЛ.

«Все наши голы в матче с «Уотфордом» очень важны. Фирмино проделал отличную работу и сделал хет-трик. Мане тоже забил красивый гол. Забивал ли я мячи лучше, чем сегодня? Возможно, в прошлом матче с «Манчестер Сити», хотя я не знаю, какой из этих двух лучше. Верю, что мы можем стать чемпионами и поборемся за Лигу чемпионов. Для такой команды, как «Ливерпуль», важно бороться за все трофеи», — цитирует нападающего официальный сайт «красных».

«Ливерпуль» набрал 18 очков и стал лидером АПЛ. 24 октября мерсисайдцы сыграют на выезде с «Манчестер Юнайтед».