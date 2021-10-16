«Специя» обыграла дома «Салернитану» и покинула зону вылета

«Специя» в домашнем матче восьмого тура серии А победила «Салернитану» со счетом 2:1.

На нигерийского нападающего гостей Сими (39-я минута) хозяева поля ответили точными ударами своего форварда Давида Стрельца (51) и полузащитника Виктора Коваленко.

Таким образом, «Специя» набрала семь очков и в отличие от своего соперника поднялась из зоны вылета на 15-е место, «Салернитана» с четырьмя очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку турнирной таблицы.

В следующем туре «Специя» 22 октября сыграет на выезде против «Сампдории», а «Салернитна» на следующий день примет на своем поле «Эмполи».

Серия А