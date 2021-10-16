«Локомотив» ушел от поражения в игре с «Рубином» в первом матче под руководством Гисдоля

«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

В составе хозяев отличились Андерс Дрейер (36-я минута) и Герман Онгуха (66). У гостей голы забили Федор Смолов (68) и Рифат Жемалетдинов (90+3).

Отметим, что «Локомотив» проводил первый матч под руководством Маркуса Гисдоля, который сменил на посту главного тренера Марко Николича.

После этого матча «Рубин» набрал 17 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Локомотив» идет четвертым. У московского клуба 18 очков.

В следующем туре казанская команда 24 октября на выезде сыграет против «Уфы». «Локомотив» днем позже примет «Сочи».