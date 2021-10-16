«Боруссия» обыграла «Майнц» в Дортмунде

Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче восьмого тура бундеслиги победила «Майнц» со счетом 3:1.

В составе хозяев поле дублем отличился Эрлинг Холанд, сначала реализовавший пенальти (54-я минута), а потом забив с игры в компенсированное ко второму тайму время, еще один мяч в ворота соперника отправил Марко Ройс (3).

У гостей гол на счету Джонатана Буркардта (87).

Таким образом, команда из Дортмунда набрала 18 очков и возглавила бундеслигу, а клуб из Майнца с 10 очками располагается на десятой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Майнц» 22 октября примет на своем поле «Аугсбург», а «Боруссия» на следующий день проведет выездной матч против «Арминии».