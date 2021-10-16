«Лестер» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче РПЛ

«Лестер» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:2) в домашней игре восьмого тура английской премьер-лиги.

В составе хозяев отличились Юри Тилеманс (31-я минута), Чеглар Сеюнджю (78), Джейми Варди (83) и Патсон Дака (90+1). У манкунианцев голы забили Мэйсон Гринвуд (19) и Маркус Рашфорд (82).

Таким образом, «Лестер» набрал одиннадцать очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками занимает пятую строчку.

В следующем туре 24 октября команда Брендана Роджерса в гостях сыграет против «Брентфорда», а «МЮ» в этот же день примет дома «Ливерпуль».

Напомним, что «Лестер» является соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. 20 октября команды встретятся в Москве.