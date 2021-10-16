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«Лестер» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче РПЛ
16 октября 18:52
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter Manchester United

«Лестер» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче РПЛ

«Лисы» играют в одной группе Лиги Европы с московским «Спартаком».

«Лестер» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:2) в домашней игре восьмого тура английской премьер-лиги.

В составе хозяев отличились Юри Тилеманс (31-я минута), Чеглар Сеюнджю (78), Джейми Варди (83) и Патсон Дака (90+1). У манкунианцев голы забили Мэйсон Гринвуд (19) и Маркус Рашфорд (82).

Таким образом, «Лестер» набрал одиннадцать очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками занимает пятую строчку.

В следующем туре 24 октября команда Брендана Роджерса в гостях сыграет против «Брентфорда», а «МЮ» в этот же день примет дома «Ливерпуль».

Напомним, что «Лестер» является соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. 20 октября команды встретятся в Москве.

Чемпионат Англии

8-й тур

«Лестер» - «Манчестер Юнайтед» - 4:2 (1:1)

Голы: Тилеманс, 31, Сеюнджю, 78, Варди, 83, Дака, 90+1 - Гринвуд, 19, Рашфорд 82.

источник: «Советский спорт»
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