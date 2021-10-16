Станислав Черчесов: Сборную, конечно, смотрел, шесть очков — это самое главное

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов оценил игру национальной команды в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.
Напомним, что подопечные Валерия Карпина обыграли дома Словакию (1:0) и в гостях Словению (2:1).
«Сборную, конечно, смотрел. Какие впечатления? Шесть очков — это самое главное. Борьба продолжается», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
Российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.
В следующем туре 11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.