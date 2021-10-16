Станислав Черчесов: Сборную, конечно, смотрел, шесть очков — это самое главное

Не так прост Гисдоль, как его малюют. Немецкий тренер начал в «Локомотиве» со сверхволевой ничьей в Казани

В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» под руководством своего нового главного тренера Маркуса Гисдоля сыграл 2:2 с «Рубином», уступая в два мяча и сравняв счет на третьей компенсированной минуте.