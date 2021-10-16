Симонян - о работе Карпина во главе сборной России: Пока он справляется

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал результаты сборной России в матчах отбора ЧМ-2022 под руководством Валерия Карпина.

Напомним, что в октябре национальная команда обыграла дома Словакию (1:0) и в гостях Словению (2:1).

«Вроде, близко к выходу. Хорватия - очень серьезный соперник. С ними нужно показывать свой футбол. Поставишь цель сыграть на ничью, а не на победу – проиграешь. Главное, добиться результата. Работа Карпина? Пока он справляется, — цитирует RT Симоняна со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.

В следующем туре 11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.