«Спартак» - «Динамо». В конце первого тайма произошла потасовка

На стадионе «Открытие Арена» завершается первый тайм матча 11-го тура между «Спартаком» и «Динамо».

На 40-й минуте встречи между футболистами возникла потасовка. Она случилась после того, как полузащитник «Динамо» Арсен Захарян совершил грубый подкат против защитника «Спартака» Максимилино Кофрие.

По итогам стычки, желтые карточки получили четыре игрока: Самюэль Жиго и Георгий Джикия у красно-белых, Арсен Захарян и Вячеслав Грулев у бело-голубых.

Добавим, что счет в матче 1:0 в пользу «Динамо».