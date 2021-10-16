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«Спартак» - «Динамо». В конце первого тайма произошла потасовка
16 октября 19:51
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» - «Динамо». В конце первого тайма произошла потасовка

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

На стадионе «Открытие Арена» завершается первый тайм матча 11-го тура между «Спартаком» и «Динамо».

На 40-й минуте встречи между футболистами возникла потасовка. Она случилась после того, как полузащитник «Динамо» Арсен Захарян совершил грубый подкат против защитника «Спартака» Максимилино Кофрие.

По итогам стычки, желтые карточки получили четыре игрока: Самюэль Жиго и Георгий Джикия у красно-белых, Арсен Захарян и Вячеслав Грулев у бело-голубых.

Добавим, что счет в матче 1:0 в пользу «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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