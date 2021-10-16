Сборная Панамы наказана матчем при пустых трибунах за гомофобные кричалки фанатов

ФИФА приняла решение наказать Федерацию футбола Панамы за гомофобные кричалки болельщиков сборной данной страны, сообщает «МК-Спорт».

Фанаты национальной команды Панамы оскорбляли своих соперником по признаку ориентации в домашних матчах отбора на чемпионат мира-2022 против Коста-Рики (0:0) и Мексики (1:1).

За данное нарушение сборная Панамы сыграют c Сальвадором 16 ноября при пустых трибунах, Федерация футбола Панамы заплатит штраф - 50 тысяч швейцарских франков.

Добавим, что сборная Панамы после шести матчей набрала восемь очков и занимает четвертое место финальном раунде квалификации, которое позволяет сыграть с стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.