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16 октября 20:38
автор: Максим Скороходов

Сборная Панамы наказана матчем при пустых трибунах за гомофобные кричалки фанатов

Также федерация данной страны заплатит денежный штраф.

ФИФА приняла решение наказать Федерацию футбола Панамы за гомофобные кричалки болельщиков сборной данной страны, сообщает «МК-Спорт».

Фанаты национальной команды Панамы оскорбляли своих соперником по признаку ориентации в домашних матчах отбора на чемпионат мира-2022 против Коста-Рики (0:0) и Мексики (1:1).

За данное нарушение сборная Панамы сыграют c Сальвадором 16 ноября при пустых трибунах, Федерация футбола Панамы заплатит штраф - 50 тысяч швейцарских франков.

Добавим, что сборная Панамы после шести матчей набрала восемь очков и занимает четвертое место финальном раунде квалификации, которое позволяет сыграть с стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

источник: МК-Спорт
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