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«Динамо» упустило победу над «Спартаком» на последних минутах встречи
16 октября 20:58
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Спартак"

«Динамо» упустило победу над «Спартаком» на последних минутах встречи

Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена».

Московское «Динамо» в гостевом матче 11-го тура российской премьер-лиги сыграло вничью со «Спартаком» - 2:2.

В первом тайме в составе бело-голубых отличился Иван Ордец. Защитник забил гол на 19-й минуте. Второй мяч в активе форварда «Динамо» Константина Тюкавина (60-я минута), который появился на поле после перерыва.

«Спартак» ответил точными ударами защитников Георгия Джикии (87) и Самуэля Жиго (90).

Таким образом, подопечные Сандро Шварца набрали 20 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на седьмой строчке с 17 очками.

В следующем туре «Динамо» 22 октября проведет домашний матч с «Химками». «Спартак» через два дня сыграет на выезде с «Зенитом».

РПЛ

11-й тур

«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) - 2:2 (0:1)

Голы: Джикия, 87, Жиго, 90 - Ордец, 19, Тюкавин, 60.

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Бакаев, Ларссон, Соболев.

«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Н'Жье, Грулев.

источник: «Советский спорт»
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