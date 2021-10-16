«Динамо» упустило победу над «Спартаком» на последних минутах встречи

Московское «Динамо» в гостевом матче 11-го тура российской премьер-лиги сыграло вничью со «Спартаком» - 2:2.

В первом тайме в составе бело-голубых отличился Иван Ордец. Защитник забил гол на 19-й минуте. Второй мяч в активе форварда «Динамо» Константина Тюкавина (60-я минута), который появился на поле после перерыва.

«Спартак» ответил точными ударами защитников Георгия Джикии (87) и Самуэля Жиго (90).

Таким образом, подопечные Сандро Шварца набрали 20 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на седьмой строчке с 17 очками.

В следующем туре «Динамо» 22 октября проведет домашний матч с «Химками». «Спартак» через два дня сыграет на выезде с «Зенитом».