«Сочи» обыграл дома «Ростов»

«Сочи» в домашнем матче 11-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) победил «Ростов» со счетом 3:1.
На голы футболистов хозяев поля Артура Юсупова (10-я минута матча), Кристиана Нобоа с пенальти (28) и Матео Кассеры (33) гости ответили лишь точными ударами защитника Баштуша (53) и нападающего Али Соу (90+4).
Таким образом, «Сочи» набрал 21 очко, которые позволяют занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов», имея девять очков опустился на 14-ю строчку.
В следующем туре «Ростов» 23 октября примет «Арсенал», а «Сочи» спустя три дня проведет выездной матч с «Локомотивом».
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