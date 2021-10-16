«Интер» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Лацио»

«Лацио» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Италии обыграл «Интер» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Чиро Иммобиле (64-я минута, с пенальти), Фелипе Андерсон (81) и Сергей Милинкович-Савич (90+1). »Интер» ответил голом с пенальти, который на 12-й минуте реализовал Иван Перишич.

Отметим, что миланская команда потерпела первое поражение в текущем сезоне серии А.

Таким образом, «Лацио» поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Интер» располагается на третьей строчке. У миланской команды 17 очков.

24 октября «Интер» примет дома «Ювентус». «Лацио» в этот же день сыграет в гостях с «Вероной».