Александр Мостовой: Тюкавин стал антигероем матча «Динамо» со «Спартаком»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Динамо» сейчас должно кусать не только локти, но и все, что у них есть на теле. По игре и моментам они переиграли «Спартак». Красно-белые уступали полностью. Тюкавин теперь стал антигероем. Этим промахом при 2:0 он подарил «Спартаку» надежду. В итоге и вышло 2:2. Команда Витории играла плохо, но вытащила ничью. Рано «Спартак» хоронить», — приводит RT слова Мостового со ссылкой на «Чемпионат».

Отметим, что Константин Тюкавин стал автором гола на 60-й минуте. В концовке встречи он упустил момент, чтобы оформить дубль.

Добавим, что »Динамо» набрало 20 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на седьмой строчке с 17 очками.