Защитник «Спартака» Георгий Джикия: В раздевалке задам вопрос, где наши нападающие

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, за счет чего его команда смогла спастись в матче 11-го тура российской премьер-лиги против «Динамо» (2:2).

«За счет чего удалось перевернуть игру? Желание. Что касается моего гола — это наигранная комбинация, которой мы выделяем время. В раздевалке задам вопрос, где наши нападающие, когда в итоге забиваю я и Жиго», - приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Добавим, что подопечные Сандро Шварца набрали 20 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на седьмой строчке с 17 очками.

В следующем туре «Динамо» 22 октября проведет домашний матч с «Химками». «Спартак» через два дня сыграет на выезде с «Зенитом».