Анзор Кавазашвили: «Спартак» не потерял бойцовские качества

Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал игру красно-белых в матче 11-го тура против «Динамо» (2:2).

«При первом голе была заметна нервозность Максименко. Мне кажется, ему дали какой-то возбудитель. Он же трясся на поле! Столько ошибок в передачах... Я не знаю, что с ним случилось. Максименко должен был при угловом просто оторвать уши нападающему, который зацепил мяч. Джикия и Жиго сегодня совершили героический поступок, они просто вытащили игру. «Спартак» не потерял бойцовские качества», - цитирует «Спорт-Экспресс» чемпиона СССР.

«Спартак» располагается на седьмой строчке таблицы РПЛ, набрав 17 очков.

В следующем туре 24 октября красно-белые сыграют на выезде с «Зенитом».