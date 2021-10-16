«Милан» одержал волевую победу над «Вероной» и вышел на первое место

«Милан» одержали победу над «Вероной» (3:2) в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Отметим, что «россонери» уступали по итогам первого тайма. В составе «Вероны» отличились Джанлука Капрари (7-я минута) и Антонин Барак (24, с пенальти).

«Милан» ответил точными ударами Оливье Жиру (59) и Франка Кессье (76, с пенальти). Еще один мяч в свои ворота отправил Корай Гюнтер (78).

Таким образом, подопечные Стефано Пиоли поднялись на второе место в турнирной таблице серии А, набрав 22 очка. «Верона» опустился на 13-ю строчку с восемью очками.

23 октября «Милан» сыграет на выезде против «Болоньи», а «Верона» днем позже примет дома «Лацио».