«Лион» обыграл дома «Монако», Головин не вошел в заявку

«Лион» в домашнем матче десятого тура чемпионата Франции победил «Монако» со счетом 2:0.
Автором первого гола стал Карл Токо Экамби. Форвард реализовал пенальти на 75-й минуте. Второй мяч забил Джейсон Денайер (90).
Отметим, что российский хавбек «Монако» Александр Головин пропускал матч из-за повреждения.
«Лион» набрал 16 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Монако» располагается на седьмой строчке. Монегаски набрали 14 очков.
24 октября «Лион» проведет гостевой матч против «Ниццы», а «Монако» в этот же день примет «Монпелье».