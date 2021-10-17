Гари Линекер: Салах превратился в Месси

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер похвалил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сравнив его с Лионелем Месси.

«Черт побери! Мо Салах превратился в Месси. Одна из многих вещей, которые мне нравятся в Салахе, - это то, что, несмотря на то, как проходит матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и замечательный человек», - написал Линекер. в своем twitter.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 213 матчей, забил 135 голов и отдал 51 ассист. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.