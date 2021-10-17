Егор Титов: Футбол «Спартака» - как вулкан какой-то

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов после ничьи красно-белых с «Динамо» (2:2) высказался об игре красно-белых под руководством португальского специалиста Руя Витории.

«Пока загадка. Удачные матчи чередуются со средними. Футбол моей команды — как вулкан какой-то. Ей-богу. Сидишь и ждешь, когда рванет. Вот сегодня рвануло», - приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Витория возглавил команду с начала нынешнего сезона. Под его руководством «Спартак» не смог пробиться в основной этап Лиги чемпионов. На данный момент красно-белые занимает второе место в группе Лиги Европы (три очка) и седьмое в российской премьер-лиге (17).