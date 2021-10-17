Иван Игнатьев: Сыграли за 30 секунд вничью матч, который должны были выигрывать

Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев подвел итоги матча 11-го тура Российской Премьер-лиги с московским «Локомотивом» (2: 2).

«Как может быть хороший результат, если за 30 секунд до конца сыграли вничью матч, который должны были выиграть? Нехватка концентрации, вот и все. Футбол такие вещи не прощает», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

После этого матча «Рубин» набрал 17 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Локомотив» идет четвертым. У московского клуба 18 очков.

В следующем туре казанская команда 24 октября на выезде сыграет против «Уфы». «Локомотив» днем позже примет «Сочи».