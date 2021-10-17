«Спартак» не собирается продлевать контракт с Кутеповым, если он не пойдет на понижение зарплаты

«Спартак» не будет продлевать договор с защитником Ильей Кутеповым, если российский футболист не согласится на существенное сокращение зарплаты.

Об этом сообщает «СЭ».

На данный момент 28-летний Кутепов получает около 2,3 миллиона евро в год. Текущий контракт игрока с красно-белыми действует до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне защитник провел две игры из 11 возможных. Всего за «Спартак» Кутепов провел 111 матчей, в которых забил два мяча. Действующая трансферная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро.