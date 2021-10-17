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17 октября 12:24
автор: Александр Бойченко

Сандро Вагнер: Месси не заслуживает Золотого мяча в этом году

Форвард «ПСЖ» забил всего один гол после переезда в новый клуб.

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер выразил мнение, что в этом году «Золотой мяч» должен получить не форвард «ПСЖ» Лионель Месси, а защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

«Месси не заслужил Золотой мяч. Для меня Кьеллини - явный фаворит этого года. За ним следует Левандовски. Месси - ноль процентов», - сказал Вагнер DAZN.

Напомним, что в списке претендентов на ЗМ находятся: Сезар Аспиликуэта («Челси», Испания), Николо Барелла («Интер», Италия), Карим Бензема («Реал», Франция), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия), Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Жоржиньо («Челси», Италия), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Н’Голо Канте («Челси», Франция), Симон Кьер («Милан», Дания), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Жерар Морено («Вильярреал», Испания), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Педри («Барселона», Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).

источник: DAZN
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