«Спартак» не может договориться с Бакаевым по зарплате

По данным издания «Спорт-Экспресс», московский «Спартак» не может договориться о новом контракте с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

Причиной этого служит то, что красно-белые не готовы платить ту зарплату, на которой настаивает сторона футболиста. По информации источника, если «Спартаку» не удастся продлить соглашение с Бакаевым, он может приобрести полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

Добавим, что в текущем сезоне Бакаев сыграл за красно-белых 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.