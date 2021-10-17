«Барселона» хочет подписать Матича

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич входит в сферу интересов «Барселоны».

По информации The Sun, каталонский клуб надеется приобрести 33-летнего серба по сниженной стоимости, поскольку действующий контракт игрока с «красными дьяволами» истекает летом 2023 года.

Отмечается, что по окончании текущего сезона сине-гранатовые могут подписать хавбека за сумму около 12 миллионов евро.

Напомним, Матич защищает цвета МЮ с июля 2017 года. За это время он принял участие в 165 матчах, забил четыре гола и отдал восемь ассистов.

Ранее в своей карьере футболист играл за «Бенфику» и «Челси». В составе лондонцев он стал трехкратным чемпионом Англии.