Константин Тюкавин: Еще с академии «Спартак» для нас принципиальный соперник

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— «Спартак» для нас еще с академии это принципиальный соперник. Всегда рад забивать «Спартаку». Жаль, что не одержали победу. Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола», - приводит слова Тюкавина официальный сайт «Динамо».

Таким образом, подопечные Сандро Шварца набрали 20 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на седьмой строчке с 17 очками.

В следующем туре «Динамо» 22 октября проведет домашний матч с «Химками». «Спартак» через два дня сыграет на выезде с «Зенитом».