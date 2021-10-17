«Арсенал» рассматривает Йовича в качестве замены Ляказетту

Нападающий «Реала» Лука Йович может стать игроком «Арсенала» летом 2022 года.
Как сообщает Todofichajes, руководство «канониров» считает, что 23-летний серб является достойным кандидатом на замену форварду Александру Ляказетту, действующий контракт которого истекает в конце текущего сезона.
Ранее появилась информация об интересе лондонского клуба к игроку «Зенита» Сердару Азмуну.
Напомним, Йович перешел в «Реал» в июле 2019 года из «Айнтрахта» за 63 миллиона евро. В составе сливочных он отыграл 38 матчей, забил два гола и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.
источник: Todofichajes