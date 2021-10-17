«Урал» – ЦСКА. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на матч 11-го тура чемпионата России.
Напомним, что встреча между командами пройдет сегодня, 17 октября, в Екатеринбурге. Начало в 14:00 мск.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Набабкин, Бийол, Фернандес, Мухин, Зайнутдинов, Обляков, Ахметов, Заболотный, Эджуке.
Добавим, что главным арбитром встречи назначен Артем Любимов (Санкт-Петербург).