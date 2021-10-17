Властимил Петржела: «Зенит» все равно будет чемпионом, конкурентов за первое место у него нет

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение петербургской команды от «Арсенала» (1:2) в 11-м туре РПЛ.

«Два поражения подряд «Зенита» - случайность, а не закономерность. В команде нет кризиса. Ничего страшного не произошло, так бывает со всеми клубами. «Зенит» по-прежнему остается на первом месте и станет чемпионом в этом году, вот увидите. У них нет конкурентов за первое место», - приводит слова Петржелы Sport24.

Таким образом, по итогу матча 11-го тура «Арсенал» поднялся на 12 место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. «Зенит» остался на первом месте с 23 очками.

Следующий матч в РПЛ туляки проведут на выезде против «Ростова» 23 октября, а подопечные Сергея Семака примут «Ахмат» у себя дома днем позже