Рюдигер хочет получать в «Челси» 400 тысяч фунтов в неделю

Руководство «Челси» продолжает вести переговоры с центральным защитником команды Антонио Рюдигером по поводу нового контракта.

Как утверждает The Daily Mail, 28-летний немец готов продолжить сотрудничество с лондонским клубом в случае, если «аристократы» предложат ему новое соглашение с зарплатой 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее футболист отклонил предложение «синих» в размере 125 тысяч.

Ранее появилась информация об интересе к защитнику со стороны «Реала» и «Ювентуса».

Напомним, Рюдигер выступает за «Челси» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за команду 159 матчей, забил восемь голов и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.