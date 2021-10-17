Сульшер не покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер продолжит руководить командой в ближайшее время.

Согласно данным The Athletic, 48-летний норвежец по-прежнему пользуется поддержкой со стороны руководства «манкунианцев», несмотря на неудачные результаты клуба.

Напомним, что вчера «МЮ» уступил «Лестеру» со счетом 2:4 в гостевой игре восьмого тура АПЛ. Это поражение стало третьим для «красных дьяволов» в последних пяти матчах во всех турнирах.

Сульшер находится на должности главного тренера манчестерской команды с марта 2019 года. В нынешнем сезоне коллектив занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 14 очков в восьми турах.

Нынешнее соглашения норвежского специалиста с «МЮ» рассчитано до лета 2024-го.