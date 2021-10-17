Антон Шунин: Перепалка в конце первого тайма была больше на руку «Спартаку»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал массовую драку в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— Я понимал, что дракой вряд ли закончится, все потолкаются и разойдутся. В конце я пошел успокаивать наших ребят, персонал, чтобы всех разнять и продолжить игру. Эта перепалка была больше на руку «Спартаку». В перерыве поговорили в раздевалке, что нельзя вступать в эти разборки, вестись на провокации. Нужно играть в свой футбол, давить соперника, забивать второй гол, что и получилось», - приводит слова Шунина Sport24.

Таким образом, подопечные Сандро Шварца набрали 20 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на седьмой строчке с 17 очками.

В следующем туре «Динамо» 22 октября проведет домашний матч с «Химками». «Спартак» через два дня сыграет на выезде с «Зенитом».