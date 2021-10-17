Бывший полузащитник «Реала», «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Нури Шахин объявил о завершении карьеры футболиста.
«Я больше не буду играть в футбол», — приводит слова Шахина издание AS.
В послужном списке игрока были такие клубы, как: «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Боруссия Дортмунд», «Фейеноорд, «Вердер» и «Антальяспор». Больше всего матчей в карьере турок провел за «Дортмунд», сыграв в нем 274 матча и забив 26 голов с 49 ассистами. Со «шмелями» полузащитник стал чемпионом Бундеслиги в сезоне 2010/11, а также двукратным обладателем Суперкубка Германии (2013, 2014). Шахин доходил с клубом до финала Лиги чемпионов в сезоне 2013/14, где его команда уступила «Баварии» (2:1).
источник: AS