«Челси» отказался от подписания контракта с Доннаруммой прошедшим летом

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма перед своим переходом во французский клуб мог подписать контракт с «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб имел возможность заключить соглашение с 22-летним итальянцем на правах свободного агента, однако «синие» отказались от данной сделки.

«Аристократы» заявили, что первой опцией на позицию основного голкипера команды в ближайшие годы станет Эдуар Менди.

Напомним, летом этого года Доннарумма подписал пятилетний контракт с «ПСЖ». В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах, пропустил четыре гола и два раза отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере футболист выступал за «Милан». В составе сборной Италии вратарь стал чемпионом Европы-2020.