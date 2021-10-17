«Валенсия» включила Черышева в заявку клуба на домашний матч с «Барселоной»

Пресс-служба «Валенсии» сообщила о том, что фланговый полузащитник Денис Черышев оказался в заявке команды на гостевой матч девятого тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Напомним, что ранее 30-летний россиянин пропустил последние пять встреч «летучих мышей» из-за повреждения медиальной связки левого колена. В данный момент хавбек вернулся в общую группу команды и готов сыграть с сине-гранатовыми.

В нынешнем сезоне Черышев принял участие в четырех матчах «Валенсии», отдав два ассиста.

Добавим, что сегодня, 17 октября, подопечные Хосепа Бордаласа на выезде встретятся с «Барселоной». Начало – в 22:00 мск.