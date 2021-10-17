Агуэро включен в заявку «Барселоны» на матч с «Валенсией»

«Барселона» включила нападающего Серхио Агуэро в заявку на матч 9-го тура Ла Лиги с «Валенсией».

Из-за травмы футболист ни разу не выступал за каталонский клуб в официальных матчах. Таким образом, в игре с «Валенсией» он сможет дебютировать за «Барсу».

Агуэро переехал в «Барселону» в июле этого года. В каталонский клуб футболист перешел в качестве свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит старт нового сезона из-за травмы. Во время медицинского осмотра новичка из Аргентины выявлена серьезная травма связки голеностопа.

Игра против «Валенсии» состоится сегодня, 17 октября, и начнется в 22:00 мск.