Зинедин Зидан: Бензема заслуживает получить «Золотой мяч»

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан сообщил о том, что для него фаворитом в борьбе за получение «Золотого мяча» в 2021 году является форвард мадридского клуба Карим Бензема.

Добавим, что 33-летний француз попал в 30 претендентов на данную награду, которую присуждает издание France Football.

– Считаю, что Бензема заслуживает получить «Золотой мяч». Карим – потрясающий игрок. Для меня было большой честью тренировать такого футболиста. Он поле он умеет абсолютно все. В данный момент Бензема находится на запредельном уровне, – приводит слова Зидана Telefoot.

В нынешнем сезоне Бензема забил десять голов и отдал семь ассистов в десяти матчах за мадридцев во всех турнирах.

Роналду, Месси и Неймар попали в число 30 претендентов на «Золотой мяч»-2021.