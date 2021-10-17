Дибала рискует пропустить матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может не успеть восстановиться к игре 3-го тура Лиги чемпионов с «Зенитом».

Согласно TMW, Дибала не сыграет в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Также он может не успеть восстановиться к матчу с «Зенитом». В СМИ отмечали, что только чудо позволит ему выйти на поле.

Аргентинец получил травму в матче 6-го тура Серии А против «Сампдории» (3: 2). Ему поставили диагноз: удлинение полусухожильной мышцы левого бедра.

Матч третьего тура между командами пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге.