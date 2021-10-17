Дмитрий Рубашко: Можно ли считать «Сочи» претендентом на чемпионство? Ближе к концу сезона поговорим

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал промежуточное второе место команды в турнирной таблице чемпионата России после 11 сыгранных туров.

Напомним, что вчера подопечные Владимира Федотова дома обыграли «Ростов» (3:2) и обогнали «Динамо» в таблице РПЛ, набрав 21 очко. Отставание от идущего первым «Зенита» составляет два очка.

– Можно ли считать «Сочи» одним из основных претендентов на чемпионство? Будем стараться в каждой игре выдавать максимальный результат, ближе к концу сезона можно что-то говорить. Плотность в турнирной таблице большая. Радоваться этому (второму месту «Сочи» в таблице – прим.), считаю, преждевременно, – цитирует Рубашко ТАСС.

В следующем туре «Сочи» сыграет в гостях против «Локомотива». Встреча состоится 25 октября в 19:00 мск.