«Барселона» не может договориться с Фати о деталях нового контракта

Переговоры между «Барселоной» и фланговым нападающим команды Ансу Фати по поводу продления действующего контракта находятся на грани срыва.

Как сообщает El Nacional, в данный момент стороны не могут продвинуться в вопросе продолжения сотрудничества. Отмечается, что каталонский клуб намерен предложить 18-летнему испанцу долгосрочное соглашение, в то время как представители футболиста настаивают на подписании двухлетнего контракта.

Напомним, Фати является воспитанником академии «Барселоны». В составе взрослой команды он отыграл 46 матчей, забил 14 голов и отдал пять ассистов. Его соглашение с сине-гранатовыми истекает летом 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.