«Кальяри» дома обыграл «Сампдорию», одержав свою первую победу в нынешнем сезоне серии А

«Кальяри» на своем поле победил «Кальяри» (3:1) в матче восьмого тура чемпионата Италии.

В составе клуба из Сардинии голы забили нападающий Жоао Педро, отличившийся дублем на 4-й и 94-й минутах, а также защитник Мартин Касерес (75). Соперник ответил забитым мячом хавбека Мортена Торсби (82).

Таким образом, подопечные Вальтера Маццарри одержали свою первую победу в новом сезоне нынешнего розыгрыша серии А. В данный момент команда набрала шесть очков и поднялась на 17-е место в турнирной таблице. Генуэзцы идут 16-ми (6 очков).

24 октября «Кальяри» сыграет на выезде против «Фиорентины», а «Сампдория» двумя днями ранее дома встретится со «Специей».

Серия А