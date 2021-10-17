«Химки» - «Ахмат»: Глушаков остался в запасе

Сегодня, 17 октября, состоится матч 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Ахматом». Игра пройдет в Подмосковье на одноименном стадионе и начнется в 16:30 мск.
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов, Филип, Дагерстол, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Сабович.
Запасные: Генералов, Сычёв, Стоинович, Глушаков, Камышев, Боженов, Соколов, Долгов, Массуренко, Садыгов, Адеми.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Быстров, Нижич, Тимофеев, Коновалов, Харин, Полярус, Конате, Себаи.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Лысцов, Богосавац, Карапузов, Садулаев, Адуев, Кадыров.