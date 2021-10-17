«Крылья Советов» – «Нижний Новгород». Стартовые составы

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» объявили свои стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.
Отметим, что сегодняшняя встреча между командами состоится в Самаре. Начало игры – в 16:30 мск.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Шарипов, Берковский, Ткачук, Сулейманов.
Добавим, что главным арбитром матча назначен Артем Амелин из Тулы.