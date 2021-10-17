Вячеслав Малафеев: Поражение «Зенита» от «Арсенала»? Невозможно всегда побеждать

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил поражение петербургской команды от «Арсенала» (1:2) в гостевом матче 11-го тура чемпионата России.

Отметим, что в предыдущем туре РПЛ подопечные Сергея Семака уступили «Сочи» (1:2). В данный момент клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 23 очка. Идущие вторыми сочинцы отстают от сине-бело-голубых на два очка.

– Невозможно всегда побеждать, в игре любой команды, какой бы она силы ни была, всегда будут такие, мягко скажем, неудачные периоды. Совокупность многих факторов перераспределяет конечный результат. Лично я не вижу никакого спада. Важно перетерпеть этот не совсем удачный период и не оглядываться назад, – цитирует Малафеева ТАСС.

24 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против «Спартака». Начало встречи – в 19:00 мск.